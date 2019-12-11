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12. 11. 2019

Суд заочно арестовал экс-главу НКРЭКУ


Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда избрала для бывших председателя НКРЭКУ Дмитрия Вовка и заместителя начальника управления энергорынка регулятора Владимира Бутовского меру пресечения в виде содержания под стражей в рамках расследования дела Роттердам+. Такое решение было принято в связи с апелляционными жалобами прокуроров САП, сообщила пресс-служба ведомства в понедельник, 11 ноября.
 
Таким образом, апелляционная палата ВАКС отменила решение суда первой инстанции об отказе прокурорам САП и детективам НАБУ в удовлетворении ходатайств об избрании указанным лицам мер в виде содержания под стражей в связи с международным розыском.
 
В САП напомнили, что 18 сентября апелляционная палата разрешила задержать бывшего заместителя начальника управления энергорынка НКРЭКУ для явки в суд, где ему должны были избрать меру пресечения в виде содержания под стражей. Аналогичное решение суд принял в отношении экс-главы регулятора в августе 2019 года.
 
Напомним, ранее НАБУ обратилось в Интерпол с просьбой объявить в международный розыск и задержать бывшего председателя Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирования в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Дмитрия Вовка. Соломенский райсуд Киева дал разрешение на задержание Вовка.
 
8 августа САП объявила о подозрении шести бывшим топ-чиновникам по делу Роттердам+, в частности, подозрение было объявлено бывшему главе НКРЭКУ.

НАБУ начало расследование по утверждению формулы Роттердам+ членами НКРЭКУ год назад. 

В 2016 году НКРЭКУ утвердила рыночную методику расчета оптовой цены электроэнергии, которая базируется на европейском индексе цен на уголь. Экс-глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк утверждал, что предельная цена на уголь должна формироваться на основе цены (индекс API2), которая формируется в результате торгов на бирже в Роттердаме (Нидерланды), вместе со стоимостью транспортировки этого угля на внутренний рынок (так называемая формула "Роттердам плюс транспорт").

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Источник: korrespondent.net
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