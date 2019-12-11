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12. 11. 2019

В Саудовской Аравии мужчина изрезал актеров на сцене


Неизвестный ранил ножом троих актеров во время постановки в парке короля Абдаллы в Эр-Рияде, сообщает телеканал Аль-Ихбария.

Инцидент произошел во время театральной музыкальной постановки. Мужчина выбежал на сцену с ножом и успел ранить двух мужчин и одну женщину, пока охрана не сбила его с ног.

Злоумышленник оказался гражданином одной из арабских стран. Он задержан полицией.

Ранее сообщалось, что вооруженный ножом мужчина устроил резню на рынке в Китае.

А в Японии неизвестный напал с ножом на посетителей парка. В результате ранения разной степени тяжести получили 15 человек, в том числе десять детей.

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Источник: korrespondent.net
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