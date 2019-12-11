Макрон позвонил Трампу и договорился о встрече

Президент Франции Эммануэль Макрон и американский лидер Дональд Трамп провели телефонный разговор. Главы государств пришли к соглашению встретиться до саммита НАТО.
Сам Макрон назвал беседу с хозяином Белого дома отличной. "Были выделены общие моменты, и мы увидимся до саммита НАТО в Лондоне", - написал французский президент в Twitter.
Напомним, ранее президент Франции Эммануель Макрон заявил, что НАТО полностью утратила координацию внутри союза, сравнив это со "смертью мозга".
По его словам, Североатлантический альянс не может эффективно функционировать из-за отсутствия координации по стратегическим решениям между США и союзниками.
Канцлер Германии Ангела Меркель выразила несогласие с оценкой президента Франции, озвученной в адрес НАТО. Генсек НАТО Йенс Столтенберг также раскритиковал позицию Парижа.
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Источник: korrespondent.net
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