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12. 11. 2019

Макрон позвонил Трампу и договорился о встрече


Президент Франции Эммануэль Макрон и американский лидер Дональд Трамп провели телефонный разговор. Главы государств пришли к соглашению встретиться до саммита НАТО.

Сам Макрон назвал беседу с хозяином Белого дома отличной. "Были выделены общие моменты, и мы увидимся до саммита НАТО в Лондоне", - написал французский президент в Twitter.

Напомним, ранее президент Франции Эммануель Макрон заявил, что НАТО полностью утратила координацию внутри союза, сравнив это со "смертью мозга".

По его словам, Североатлантический альянс не может эффективно функционировать из-за отсутствия координации по стратегическим решениям между США и союзниками.

Канцлер Германии Ангела Меркель выразила несогласие с оценкой президента Франции, озвученной в адрес НАТО. Генсек НАТО Йенс Столтенберг также раскритиковал позицию Парижа.

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Источник: korrespondent.net
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