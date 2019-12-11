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12. 11. 2019

Жертвами циклона в Бангладеш стали почти 30 человек


В Бангладеш 26 человек погибли в результате непогоды. На регион обрушился мощный циклон Булбул, сообщают местные СМИ.

Упавшие из-за сильного ветра деревья травмировали немало людей. Есть и утонувшие. Стихия повредила около 100 тысяч домов на юге страны. В прибрежных районах оказались затоплены около 3 тысяч гектаров пахотных земель.

Кроме того, ураганный ветер повредил вышки сотовой связи и линии электропередачи.

Напомним, 12 октября тайфун Хагибис ударил по основной территории Японии и прошел по тихоокеанскому побережью главного острова страны Хонсю. Был объявлен максимальный уровень угрозы в 12 префектурах центральной части страны, включая Токио. Стихия унесла жизни почти 100 человек.

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Источник: korrespondent.net
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