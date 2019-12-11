Госпитализирован экс-президент США Джимми Картер



Бывший президент США Джимми Картер, которому сейчас 95 лет, доставлен в больницу с повышенным внутричерепным давлением, сообщают американские СМИ.



В медицинском учреждении при университете Эмори в штате Джорджия бывшему американскому лидеру оказывают всю необходимую помощь. В частности, будет проведена процедура по снижению давления.



Отмечается, что причиной недуга стали падения Картера.



Напомним, в этом году Картер уже попадал в больницу с переломом таза. Также экс-президент ломал шейку бедра. Ранее у Картера был диагностирован рак мозга. Политик прошел успешное лечение.

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Источник: korrespondent.net