Стефанчук назвал пять направлений народовластия



Пять ключевых направлений развития народовластия собирается партия Слуга народа предложить на рассмотрение Верховной Рады. Об этом сказал первый заместитель главы парламента Руслан Стефанчук в эфире ICTV в понедельник, 11 ноября.

По его словам, народные депутаты изучили зарубежный опыт, чтобы вывести эти принципы. Также в партии пришли к выводу, что для Украины эти направления будут основными и наиболее эффективными.

"В первую очередь это вопрос всеукраинского референдума, это необходимая мера. Мы будем предлагать предметы всеукраинского референдума, но кроме него мы обратили внимание, что нужно уделить большое внимание и местным референдумам, потому что местные общины должны иметь право на самоопределение", - заявил Стефанчук.

Он также отметил важность так называемых "народных инициатив", в перечни которых указано право граждан на законодательную инициативу. Еще один принцип - электронные петиции.

Четвертым направлением Стефанчук назвал recalls или отзывы. Они должны касаться как должностных лиц, которые делегируются во власть. С этой целью разрабатывается законопроект о народном вето.

"Первый шаг в этом направлении сделал Владимир Зеленский, подав в парламент законопроект об импичменте. Мы идем дальше и хотим, чтобы каждое должностное лицо понимало, что если он не справляется со своими обязанностями, то должна быть процедура его отзыва", - отметил вице-спикер.

Пятое направление, по которому работает Слуга народа - формулирование адженды или повестки дня.



"Только народ должен говорит на местном или общенациональном уровне: "Извините, но для нас приоритетным является первое, второе и третье, а не то, что вы там себе думаете", - резюмировал Стефанчук.



Напомним, президент Владимир Зеленский пообещал провести референдум по рынку земли. Фракция Слуга народа рассмотрит законопроекты о рынке земли на своем заседании в среду, 13 ноября.

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Источник: korrespondent.net