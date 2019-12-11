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12. 11. 2019

Моралес после отставки укрывался у производителей коки


После отставки с президентского поста Боливии Эво Моралес укрывался у членов профсоюзов производителей коки из департамента Кочабамба. Об этом бывший боливийский лидер написал в Twitter 11 ноября.

"Так я провел свою первую ночь после отказа от президентства из-за госпереворота, который устроили Карлос Меса и Луис Фернандо Камачо при помощи полиции", – сообщил Моралес под фотографией, на которой он лежит на полу.

Также бывший президент поблагодарил "братьев из Федераций тропической части департамента Кочабамба" за предоставленную защиту.

Профсоюзы, в которых состоят приютившие Моралеса, известны производством листьев коки.
Напомним, 10 ноября на фоне акций протеста и беспорядков Моралес объявил о своей отставке после 13 лет пребывания у власти. Позже ушло в отставку высшее руководство Боливии.

Массовые акции в Боливии начались после президентских выборов, которые состоялись 20 октября. Протестующие обвинили власти страны в мошенничестве во время подсчета голосов, позднее это подтвердил доклад наблюдателей Организации американских государств.

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Источник: korrespondent.net
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