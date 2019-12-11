Моралес после отставки укрывался у производителей коки



После отставки с президентского поста Боливии Эво Моралес укрывался у членов профсоюзов производителей коки из департамента Кочабамба. Об этом бывший боливийский лидер написал в Twitter 11 ноября.

"Так я провел свою первую ночь после отказа от президентства из-за госпереворота, который устроили Карлос Меса и Луис Фернандо Камачо при помощи полиции", – сообщил Моралес под фотографией, на которой он лежит на полу.

Также бывший президент поблагодарил "братьев из Федераций тропической части департамента Кочабамба" за предоставленную защиту.

Профсоюзы, в которых состоят приютившие Моралеса, известны производством листьев коки.

Напомним, 10 ноября на фоне акций протеста и беспорядков Моралес объявил о своей отставке после 13 лет пребывания у власти. Позже ушло в отставку высшее руководство Боливии.

Массовые акции в Боливии начались после президентских выборов, которые состоялись 20 октября. Протестующие обвинили власти страны в мошенничестве во время подсчета голосов, позднее это подтвердил доклад наблюдателей Организации американских государств.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net