Мужчина облил детей щелочью в детском саду в Китае

В китайском городе Кайюань (провинция Юньнань) мужчина проник на территорию детского сада и облил воспитанников едким веществом. Пострадал 51 ребенок.
Напомним, ранее вооруженный ножом мужчина устроил резню на рынке в Китае. А в Японии неизвестный напал с ножом на посетителей парка. В результате ранения разной степени тяжести получили 15 человек, в том числе десять детей.
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Источник: korrespondent.net
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