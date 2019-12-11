Итоги 11.11: Цена газа для населения, рынок земли

Суд разрешил продолжить ликвидацию УПЦ Киевского патриархата
Шестой апелляционный суд отменил постановление Окружного админсуда Киева о приостановлении ликвидации УПЦ КП.
Около сотни сторонников УПЦ КП прошли крестным ходом правительственным кварталом, протестуя против ликвидации церкви. Позже они попытались прорваться в здание суда, но их не пустила Нацгвардия. Произошла стычка.
Зеленский пообещал референдум о продаже земли
Президент Владимир Зеленский пообещал провести референдум по рынку земли. Глава государства подчеркнул, что право продавать и покупать землю будут иметь исключительно граждане Украины и украинские компании.
Право покупать украинскую землю иностранцы получат только после всеукраинского референдума. Соответствующий пункт внесут в закон, пообещал президент.
Тем временем аграрии начали блокировать дороги в 13 областях, протестуя против открытия рынка земли.
В Петровском завершилось разведение войск
Практическая фаза разведения войск завершилась в районе Петровского и Богдановки. Об этом заявил глава пресс-центра ОКП ОС Андрей Агеев.
От линии разграничения свои силы и вооружение отвели ВСУ и сепаратисты. Теперь 12 ноября должно начаться разминирование участка.
По делу хищения миллиардного кредита задержаны чиновники Нацбанка
Национальное антикоррупционное бюро задержало семь человек по подозрению в завладении 1,2 млрд гривен стабилизационного кредита НБУ, выданного в 2014 году VAB Банку Олега Бахматюка.
Речь идет о бывших и действующих должностных лицах НБУ, VAB Банка и частных компаний, связанных с бенефициарами VAB. Решается вопрос о вручении подозрений и избрании меры пресечения.
Нафтогаз повысил цену газа для населения
В ноябре цена на газ для населения составит 4 899 гривен за тысячу кубометров (без учета НДС и транспортных расходов), что на 14,6% выше стоимости топлива в октябре. В то же время, в Нафтогазе заявили, что это самая низкая с 2016 года цена на газ для населения в ноябре.
Зеленский нашел замену своему представителю в Кабмине
Президент Владимир Зеленский сменил своего представителя в Кабинете министров. Одним указом он уволил с этой должности народного депутата, главу энергетического комитета Верховной Рады Андрея Геруса. А другим – назначил на эту должность Алексея Перевезенцева.
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Источник: korrespondent.net
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