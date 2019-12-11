Лента RSS
Подписаться на ленту
12 ноября 2019, вторник, 08:53
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,05
  • € 2,26
12. 11. 2019

Мужчина пытался вывезти в "ДНР" 160 тысяч долларов

Пограничники задержали в Донецкой области мужчину, который намеревался вывезти на неподконтрольную территорию более 160 тысяч долларов. Об этом накануне сообщила пресс-служба Донецкого пограничного отряда.

Так, на КПВВ Новотроицкое прибыл гражданин Украины за рулем Mercedes. За пересечение КПВВ без осмотра автомобиля, он предложил пограничнику из состава досмотровой группы взятку в размере 1000 долларов. Тот ответил отказом.

Обзорная группа в составе пограничников и представителей ГФС обнаружила в конструктивных особенностях автомобиля деньги в сумме 160 270 долларов.

О данном факте сообщено сотрудникам Нацполиции. Направлено письменное уведомление об обнаружении уголовного преступления по статье о предложении, обещании или предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу (ст.369 УК Украины).

Cмотрите фотогалерею: Мужчина пытался вывезти в "ДНР" 160 тысяч долларов

Ранее СБУ задержала "финансистов", которые перевели в "ЛНР" 60 млн гривен. Незаконный финансовый центр имел 10 отделений и разветвленную сеть платежных терминалов.

Также сообщалось, что СБУ разоблачила схему финансирования жителей ОРДЛО.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Эротические фантазии взрослого человека:
Хочу, чтобы кто-нибудь жадно сорвал с меня ответственность и грубо вошёл в мое положение.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.