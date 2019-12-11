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12. 11. 2019

В Винницкой области нашли рюкзак с гранатами

В селе Косаковка Липовецкого района вблизи дома культуры местный житель обнаружил в листьях военный рюкзак с боеприпасами. О своей находке он сразу рассказал правоохранителям, сообщило накануне управление Нацполиции в Винницкой области.

Специалисты взрывотехнической службы выяснили, что в рюкзаке находится противопехотная мина МОН-50 направленного действия, три гранаты Ф-1 с запалами к ним и около 2000 патронов различного калибра.

Происхождение боеприпасов и злоумышленника, который их спрятал, устанавливают следователи.

Следствием начато уголовное производство по статье о незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (ч.1 ст.263 УК Украины), за что предусмотрено до семи лет лишения свободы.

Cмотрите фотогалерею: В Винницкой области нашли рюкзак с гранатами

Ранее в Авдеевке обнаружили тайник с гранатометами. Местный житель нашел оружие и боеприпасы в 2014 году и спрятал, планируя в будущем выгодно продать.

Также сообщалось, что за месяц добровольной сдачи оружия украинцы принесли в полицию 500 гранат.

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Источник: korrespondent.net
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