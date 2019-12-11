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12. 11. 2019

Сутки в зоне ООС: 16 обстрелов, ранен боец

Подразделения сепаратистов за минувшие сутки 16 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Ранения получил один украинский военный, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке во вторник, 12 ноября.

Так, враг вел обстрелы из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Обстрелы зафиксированы вблизи Гнутового, Верхнеторецкого, Богдановки (вне участка разведения), Широкиного, Красногоровки (два раза), Старогнатовки, Луганского (три раза), Орехового, Пивденного (четыре раза) и Новолуганского.

С начала нынешних суток на Донбассе не зафиксировали вражеских обстрелов.

Напомним, за сутки 10 ноября сепаратисты 11 раз обстреливали позиции украинских военных. Тогда четыре бойца были ранены при атаке на грузовик.

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Источник: korrespondent.net
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