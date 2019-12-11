Трамп запретил публиковать заявление о конфликте в Керченском проливе

Бывший советник экс-спецпредставителя США по Украине Кристофер Андерсон заявил, что президент Дональд Трамп запретил Белому дому публиковать заявления о захвате Россией украинских кораблей в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Об этом он сказал во время дачи показаний комитетам Палаты представителей, стенограмма слушаний опубликована на National Public Radio (NPR).

Как он отметил, в день, когда Россия захватила украинских моряков и корабли, в Госдепартаменте подготовили заявление, осуждающее Россию за эскалацию в Керченском проливе, но в Белом доме заблокировали его публикацию.

Андерсон отправил тогдашнему спецпредставителю США по Украине Курту Волкеру сообщение о том, что президент наложил запрет на любые заявления о том, что случилось. Он пояснил, что связывает запрет с недостатком информации.

Ранее освобожденный моряк рассказал об атаке в Керченском проливе. Андрей Эйдер рассказал, как во время нападения на украинские корабли летели снаряды, как он получил ранение и как российские врачи к нему относились.

Напомним, 7 сентября Украина и Россия провели обмен удерживаемыми лицами по формуле "35 на 35".

Дорого обошелся Украине. Мировая пресса об обмене

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Источник: korrespondent.net