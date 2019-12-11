На востоке Бангладеш произошло лобовое столкновение двух пассажирских поездов. В результате аварии погибли не менее 16 человек и более 50 человек получили ранения. Об этом сообщает местное издание bdnews24 со ссылкой на полицию во вторник, 12 ноября.

Авария произошла сегодня утром на железнодорожной станции в округе Брахманбария в области Читтагонг. По предварительным данным, виновником катастрофы стал машинист одного из двух поездов, который проигнорировал сигнал о приближении междугороднего экспресса. После жесткого столкновения поезд Udayan Express сошел с рельсов, несколько его вагонов оказались серьезно повреждены.

На место авария прибыли скорая помощь, полиция и министр железных дорог Бангладеш. Расследование ведет специальная следственная группа.

Спасательные работы продолжаются. Власти опасаются, что число погибших со временем может значительно возрасти.

Cмотрите фотогалерею: В Бангладеш столкнулись два поезда: 16 жертв

Напомним, 31 октября в пакистанской провинции Пенджаб загорелся пассажирский поезд. Тогда погибли 65 человек, десятки людей пострадали.

А накануне в России задержали пассажирский поезд Москва-Киев. Причиной стало возгорание в локомотиве.

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Источник: korrespondent.net