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12. 11. 2019

На Закарпатье чиновники развернули масштабную коррупционную схему

На Закарпатье чиновники в сговоре с частными предпринимателями занимались незаконной добычей гравийно-песчаной смеси в руслах рек Тиса, Теребля и Тересва, чем нанесли ущерб на сумму 10 млн гривен, сообщает пресс-центр СБУ.
 
"Оперативники спецслужбы установили, что чиновники Тячевского межрайонного управления водного хозяйства в сговоре с частными предпринимателями организовали незаконную добычу и реализацию песчано-гравийной смеси. Противоправное деятельность проводилась под видом работ по расчистке и регуляции русел рек", - говорится в сообщении.
 
Дельцы осуществляли добычу на девяти участках. Только на одном из них установлено нанесенный государству ущерб на сумму почти 10 млн гривен.
 
По заключению экспертов незаконная деятельность могла привести к техногенной катастрофе на территории региона. Правоохранители обнаружили более двадцати единиц тяжелой техники, задействованной на нелегальных работах. Готовится ходатайство в суд о наложении на нее ареста.
 
В местах незаконной добычи продолжаются неотложные следственные действия по фиксации и документирования противоправных действий, ответственность за которые предусмотрена ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины.

Напомним, сотрудники СБУ уличили чиновников одного из киевских спортивных учреждений в миллионных хищениях на закупках спортивного инвентаря.

Ранее СБУ разоблачила присвоение миллионов бюджетных средств в районе ООС.

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Источник: korrespondent.net
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