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12. 11. 2019

Шесть крымчан получили в России тюремные сроки по "делу Хизб ут-Тахрир"

Южный окружной военный суд в российском городе Ростов-на-Дону приговорил к длительным тюремным срокам шесть жителей аннексированного Крыма – фигурантов так называемого "дела Хизб ут-Тахрир". Об этом сообщает Интерфакс-Юг во вторник, 12 ноября.

Так, Муслим Алиев приговорен к 19 годам заключения, Инвер Бекиров получил 18 лет, Эмир-Усейн Куку 12 лет, Вадим Сирук – 12 лет, Арсен Джеппаров – 7 лет и Рефат Алимов – 8 лет. Отбывать эти сроки они будут в колонии строгого режима.

В зависимости от роли и степени вины каждого приговор был вынесен по статьям об за участии в деятельности террористической организации и покушение на захват власти в стране (ч.1,2 ст. 205.5, ч.1 ст.30, ст.278 УК России).

Все шестеро были задержаны в феврале-апреле 2016 года. Обвиняемые в суде отрицали свою вину.

Сейчас около 90 крымчан удерживают в крымских и российских тюрьмах по политически мотивированным причинам, среди них профессиональные и гражданские журналисты Нариман Мемедеминов, Сервер Мустафаев, Осман Арифмеметов, Ремзи Бекиров, Рустем Шейхалиев и другие.

Как известно, Верховный суд РФ в 2003 году признал Хизб ут-Тахрир террористической организацией и запретил ее деятельность в РФ.

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Источник: korrespondent.net
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