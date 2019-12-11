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12. 11. 2019

Озвучены сроки вступления Украины в НАТО

Украина вступит в НАТО раньше, чем в Евросоюз, о чем заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, сообщает 12 ноября РБК.
 
По его словам, через пять лет Украина должна быть полностью  совместима со странами НАТО. Последний шаг, который нужно будет сделать, – получить политическое решение Альянса о начале процедуры вступления Украины в НАТО.
 
"Политическое решение о том, что Украина будет членом Альянса, было принято еще в 2008 году. Но следующий этап – начало процедуры вступления. Мы за пять лет хотим выполнить наше домашнее задание, совместно с Альянсом, потому что интеграция - это двусторонний процесс. И через пять лет мы хотим сесть с ними за стол и сказать: ребята, мы готовы, теперь ваша очередь", - сказал Кулеба.
 
При этом вице-премьер считает вполне реалистичным получение  политического решения о начале процедуры вступления Украины в НАТО.
 
"Я считаю, что мы в НАТО вступим раньше, чем в ЕС", - сказал он.
 
Напомним, в Украину прибыла оценочная миссия НАТО, которая будет готовить рекомендации к отчету о выполнении Украиной Годовой национальной программы (ГНП).

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Источник: korrespondent.net
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