В Слуге народа ответили на предложение Назарбаева

Представитель правительства в Верховной Раде, народный депутат от Слуги народа Ирина Верещук прокомментировала предложение экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева о проведении встречи лидеров Украины и РФ Владимира Зеленского и Владимира Путина тет-а-тет в Казахстане. Об этом Верещук сказала в кулуарах парламента, передает УНИАН.

По ее словам, для проведения подобных переговоров нужно понимать их цель.

"Я знаю, что Нурсултан Назарбаев уже много раз и Петру Порошенко предлагал Казахстан как вероятную платформу для изменения нормандского формата, а затем минского переговорного формата", - заявила она.

По словам Верещук, Назарбаев много раз хотел "заангажироваться" в переговорный процесс по Донбассу, "чувствуя свой авторитет" и "знакомство с Путиным и с бывшими руководителями Украины, в том числе Петром Порошенко, а теперь уже и с Владимиром Зеленским".

"Господин Назарбаев говорит, что господин Зеленский не исключает такой возможности и в принципе соглашается на это, но я не слышала от господина Зеленского, как он комментирует данный аспект. Но, тем не менее понимаю, что господин Назарбаев мог бы организовать такую встречу, но пока непонятно, какой будет цель. Если цель – только сменить место, страну, где встретиться – то, конечно, это не нужно, если есть цель встретиться и действительно решить вопрос по сути (а мы видим вчерашнюю беседу Путина и канцлера ФРГ Ангелы – ред.) Меркель, в которой они обсудили "особый статус")... Я думаю, что если цель - обсудить в нормандском или в другом формате "особый статус", то нам встречаться нет смысла", - добавила она.

Ранее сегодня президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил Зеленскому и Путину место для встречи. Назарбаев отметил, что Зеленский уже согласился.

Напомним, 22 октября Владимир Зеленский встретился с Нурсултаном Назарбаевым в рамках визита в Японию. Тогда сообщалось, что они обсудили ситуацию на Донбассе, а также переговоры в нормандском формате.

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Источник: korrespondent.net