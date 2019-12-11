Остановить строительство Севпотока-2 было невозможно - Кулеба

У Украины не было шансов остановить строительство газового трубопровода Северный поток-2 из России в Европу, сообщил вице-премьер по вопросам евроинтеграции Дмитрий Кулеба, передает 12 ноября РБК-Украина.

"Не было шанса. Германия, самое могущественное государство Европейского Союза и одно из самых могущественных государства мира, приняла решение строить. Русские приняли решение строить. Они договорились о том, что они построят. Поэтому вопросов было два: как быстро они его построят, и какими нормами будет регулироваться то, что они построят", - сказал он.

По словам Кулебы, Украина и ее иностранные партнеры затянули строительство на максимально возможный срок.

"Что касается первой задачи, я считаю, что, максимально, насколько мы могли, затянуть строительство вместе с партнерами - мы это сделали. Им же было принципиально все достроить еще в этом году, чтобы развязать себе полностью руки, оторваться от украинского транзита, максимально ослабить наши позиции и помахать нам ручкой", - сообщил он.

Напомним, ЕС может остановить Севпоток-2. ФРГ сопротивляется.

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Источник: korrespondent.net