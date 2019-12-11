Слуга народа отправляет Геруса на дзюдо из-за драки с Ляшко

Глава парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус вероятно пойдет на тренинг по дзюдо после драки с экс-депутатом Олегом Ляшко, заявил глава фракции Слуга народа Давид Арахамия, передают 12 ноября Українськi Новини.

"Провели (беседу) и даже решили направить его на тренинг по дзюдо. Не к Бойко, а в спортивную секцию", - сказал он.

Арахамия отметил, что на месте Геруса вступил бы в драку с экс-депутатом.

"По-моему, он должен был зарядить Ляшко сразу же после слова "здрасте", - подчеркнул политик.

Также председатель "Слуги народа" не связывает драку со сложением Герусом полномочий представителя президента в Кабинете Министров.

Как известно, лидер Радикальной партии Олег Ляшко подрался в аэропорту Борисполь с нардепом от Слуги народа, главой комитета по энергетике Андреем Герусом.

Конфликт произошел из-за поправки Геруса, позволившей начать импорт электроэнергии из России.

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Источник: korrespondent.net