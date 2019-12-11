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12. 11. 2019

Три фракции Рады против продажи земли

Три фракции Верховной Рады - Батькивщина, Оппозиционная платформа – За жизнь, Европейская солидарность, а также депутатская группа "За будущее" выступают против законопроекта о продаже земели.

Соответствующие заявления сделали представители фракций на заседании парламента во вторник, 12 ноября.

"Земля становится в мире дорогим стратегическим ресурсом. Сильные, интеллектуальные, умные страны мира своей стратегией определили скупку в государственную собственность земель сельхозназначения как в своей стране, так и за ее пределами. Ни в коем случае нельзя сегодня Украине избавиться от этого стратегического ресурса", - заявила лидер Батькивщины Юлия Тимошенко.

Представитель ОПЗЖ Вадима Рабиновича назвал это "вопросом выживания и существования нашего государства".

Также против открытия рынка земли выступили в Евросолидарности и группе "За будущее".

В Батькивщине требуют снять с рассмотрения все законопроекты о продаже земли и продлить на год мораторий.

ОПЗЖ требует провести всенародный референдум относительно земли.

Тем временем, под стенами Рады митингуют как против, так и в поддержку рынка земли.

Как сообщалось, накануне президент Владимир Зеленский записал видео о рынке земли, в котором пообещал, что землю иностранцам будут продавать только после всенародного референдума.

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Источник: korrespondent.net
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