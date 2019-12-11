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12. 11. 2019

У Путина ответили на идею Назарбаева

В Кремле ценят усилия первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева по налаживанию российско-украинских отношений, заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, передают РИА Новости.

Как подчеркнул Песков, президент России не отказывается от встречи с Владимиром Зеленским, но пока что все сосредоточены на подготовке "нормандского формата".

"Безусловно, Путин сам говорил, что он никогда не отказывается от подобных встреч, и от этой встречи тоже, но считает, что встреча ради встречи принесет мало пользы, она должна быть хорошо подготовлена. В этой связи в настоящее время мы все концентрируемся на подготовке к процессам "нормандского формата". Для этого, конечно, должны быть выполнены все обязательства, которые стороны взяли на себя в Минске", — сказал Песков.

Он добавил, что Путин всегда был сторонником "реанимации отношений" Киева и Москвы и их "возвращения в нормально русло".

Ранее сегодня президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил Зеленскому и Путину место для встречи. Назарбаев отметил, что Зеленский уже согласился.

В Слуге народа ответили на предложение Назарбаева

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Источник: korrespondent.net
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