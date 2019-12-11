НАБУ сообщило о подозрении экс-директору Укроборонпрома

Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило бывшему гендиректору ГК Укроборонпром Роману Романову о подозрении внесения недостоверных сведений в декларации. Об этом во вторник, 12 ноября, пресс-служба НАБУ.

Отмечается, что Романов не задекларировал в 2016 году доходы, недвижимое имущество (две квартиры стоимостью более 3 млн грн) и автомобили Range Rover стоимостью 10 млн грн, являющегося собственностью гражданской жены последнего.

"Расследование приведенных фактов детективы НАБУ осуществляют с августа 2019", - добавили в бюро.

Напомним, Роман Романов ушел в отставку с поста главы Укроборонпрома в феврале 2018 года после затяжного конфликта с Кабмином из-за долгов на Николаевском судостроительном заводе. В конце 2017 года на тот момент премьер-министр Владимир Гройсман инициировал увольнение руководителя Укроборонпрома из-за ситуации с долгами по зарплате на Николаевском судостроительном заводе.

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Источник: korrespondent.net