Горсовет Ирпеня объявил забастовку

Ирпенский горсовет заявил о давлении со стороны прокурора Киево-Святошинской местной прокуратуры Юрия Дмитруня и в знак протеста объявил однодневный бойкот. В среду, 13 ноября, вся мэрия работать не будет, сообщается на сайте горсовета.

"В среду, 13 ноября, Ирпенский городской совет и исполнительный комитет объявляют однодневный бойкот действий прокурора Юрия Дмитруня... Пока мы открывали новые объекты, по каждому из них Дмитрунь открывал уголовные дела... Он намекает нам - только начнете что-то делать, мы откроем новые дела. Это откровенное запугивание работников совета, исполкома и коммунальных предприятий", - отметил первый заместитель мэра города Александр Маркушин.

По словам руководителя юридического отдела горсовета Оксаны Залужняк, из-за действия Дмитруня фактически парализована работа юротдела.

"Все свое рабочее время мы вынуждены тратить на сотни судебных процессов и многочисленное количество однотипных исков прокуратуры, представительство в десятках уголовных производств против работников горсовета и коммунальных предприятий. При этом, производство по заявлениям совета закрываются на следующий день после их открытия без следственных действий. Мы вынуждены вносить заявления о преступлениях за решения судов, а против совета дела открываются с молниеносной скоростью", - рассказала юрист.

И.о. Ирпенского городского головы Андрей Литвинов, в свою очередь, отметил, что с 2016 года в горсовете постоянно проходят обыски: изымается тендерная документация, проекты, бухгалтерия, личные вещи сотрудников.

"После голосования на сессии стали вызывать каждого депутата на допрос, для объяснения их голосования. Еще во время обсуждения моей кандидатуры на должность и.о. городского председателя - секретаря совета мне начались звонки от следователей о вызове на допрос. А не успел я выйти из сессионного зала после избрания, как мне сказали, что против меня уже открыто производство. Поэтому 13 ноября горсовет и исполком объявляют однодневный бойкот действий прокурора Дмитруня", - сказал Литвинов.

В мэрии добавили, что из-за действий прокурор постоянно срываются инфраструктурные проекты.

В горсовете также пообещали обратиться к руководству ГПУ из-з действий Дмитруня.