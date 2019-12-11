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12. 11. 2019

Нардепы поссорились перед заседанием Рады

Народные депутаты устроили словесную перепалку перед заседанием Верховной Рады Украины. Соответствующее видео из зала парламента опубликовал фотограф Ян Доброносов на своей странице в Facebook.

В кадре фигурируют нардепы Вадим Ивченко (Батькивщина), Николай Тищенко, Михаил Радуцкий (Слуга народа).

Так, перед началом заседания представители Батькивщины разносили буклеты с информацией (предположительно, о рынке земли), однако парламентариям из других фракций это не понравилось.

Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика!

Ранее сообщалось, что под Радой митингуют против открытия рынка земли. Протестующие призывают народных депутатов не голосовать за "олигархический" законопроект №2178-10.

Как сообщалось, накануне аграрии блокировали дороги в 13 областях, протестуя против открытия рынка земли.

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Источник: korrespondent.net
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