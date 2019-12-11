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12. 11. 2019

Опасную посадку самолета на "лед" сняли на видео

Самолет авиакомпании American Airlines уперся крылом в землю во время сложной посадки на обледеневшую полосу. Инцидент сняли на видео пассажиры самолета. Оно было опубликовано в Facebook-аккаунте телеведущей канала ABC 11 Андреа Блэнфорд.

Рейс выполнял перелет из Гринсборо в Северной Каролине, в Чикаго - Иллинойс. Из-за снежной бури пилотам пришлось некоторое время кружиться над аэропортом.

Когда самолет повторно зашел на посадку, он жестко приземлился и выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

На кадрах из салона воздушного судна видно, как оно скользит по полосе, а затем упирается крылом в землю. В результате жесткой посадки никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что появилось видео загоревшегося украинского самолета в Египте. Также Корреспондент писал о том, что пассажир снял жесткую посадку АН-24 в России.

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Источник: korrespondent.net
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