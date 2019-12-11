Лента RSS
Подписаться на ленту
12 ноября 2019, вторник, 15:01
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,05
  • € 2,26
12. 11. 2019

Вступительный экзамен по иностранному языку сделают обязательным

Верховная рада Украины в первом чтении поддержала законопроект, который обяжет всех абитуриентов сдавать экзамен по иностранному языку для поступления в вуз. Соответствующее решение во вторник, 12 ноября, поддержали 311 народных депутатов.

Так, нардепы поддержали законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты для усовершенствования образовательной деятельности в сфере высшего образования. Документ направлен на расширение доступа к образованию для жителей оккупированной территории, введение мотивационного письма при поступлении, учета достижений на международных олимпиадах, увеличения удельного веса творческих конкурсов в конкурсных баллах, а также для установления обязательности единого вступительного экзамена по иностранному языку.

Кроме того, предусмотрено применение ВНО в отношении выпускников школ и техникумов с дипломами младшего специалиста, а также на первом (бакалаврском) уровне (образовательно-квалификационном уровне специалиста) при поступлении их в вузы.

Кроме того, предлагается проводить Единый государственный квалификационный экзамен для получателей степеней на бакалаврских и магистерских уровнях высшего образования.

Ранее сообщалось, что в Украине разработали концепцию развития английского языка в университетах. Также госслужащих категории А обязали владеть иностранным языком. Для оценки компетенции чиновников будет запущен новый центр оценивания при Нацагентстве государственной службы.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Эротические фантазии взрослого человека:
Хочу, чтобы кто-нибудь жадно сорвал с меня ответственность и грубо вошёл в мое положение.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.