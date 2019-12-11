Вступительный экзамен по иностранному языку сделают обязательным

Верховная рада Украины в первом чтении поддержала законопроект, который обяжет всех абитуриентов сдавать экзамен по иностранному языку для поступления в вуз. Соответствующее решение во вторник, 12 ноября, поддержали 311 народных депутатов.

Так, нардепы поддержали законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты для усовершенствования образовательной деятельности в сфере высшего образования. Документ направлен на расширение доступа к образованию для жителей оккупированной территории, введение мотивационного письма при поступлении, учета достижений на международных олимпиадах, увеличения удельного веса творческих конкурсов в конкурсных баллах, а также для установления обязательности единого вступительного экзамена по иностранному языку.

Кроме того, предусмотрено применение ВНО в отношении выпускников школ и техникумов с дипломами младшего специалиста, а также на первом (бакалаврском) уровне (образовательно-квалификационном уровне специалиста) при поступлении их в вузы.

Кроме того, предлагается проводить Единый государственный квалификационный экзамен для получателей степеней на бакалаврских и магистерских уровнях высшего образования.

Ранее сообщалось, что в Украине разработали концепцию развития английского языка в университетах. Также госслужащих категории А обязали владеть иностранным языком. Для оценки компетенции чиновников будет запущен новый центр оценивания при Нацагентстве государственной службы.

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Источник: korrespondent.net