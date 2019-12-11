Нардепы проголосовали за регулирование цен на рынке электроэнергии

Народные депутаты приняли в первом чтении законопроект, который предусматривает возможность временного регулирования цен на рынке электроэнергии, о чем говорится 12 ноября на сайте парламента.

Данный законопроект для предотвращения неконтролируемого роста цен на электроэнергию предлагает до 1 июля 2023 предоставить право Регулятору устанавливать предельные цены на рынке "на сутки вперед", внутрисуточном рынке и балансирующем рынке для каждой торговой зоны.

Кроме того, с учетом того, что проблемным остается вопрос работы ТЭЦ в условиях нового рынка электроэнергии с началом отопительного периода, предоставляется право Регулятору временно до 1 апреля 2020 года устанавливать тариф на отпуск электроэнергии для ТЭЦ с комбинированным производством электрической и тепловой энергии, в случаях предусмотренных решением Кабинета министров Украины о возложении специальных обязанностей.

Также с целью преодоления искусственного дефицита на рынке "на сутки вперед", законопроектом предоставляется право Регулятору принимать решение об обязательности подачи производителями предложений (заявок) на продажу электрической энергии на рынке "на сутки вперед".

Напомним, в будущем стоимость электроэнергии для населения в Украине неизбежно вырастет, считает новоназначенный глава Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и комуслуг, Валерий Тарасюк.

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Источник: korrespondent.net