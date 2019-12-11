Производство против судей с пленок Вовка закрыли

Кассационный административный суд в составе Верховного Суда закрыл производство по двум искам Генеральной прокуратуры по поводу отказа Высшего совета правосудия отстранить судей Окружного административного суда Киева Игоря Погрибниченко и Суворовского районного суда Одессы Ивана Шепитко от правосудия. Об этом LB.ua сообщили в суде.

Мотивация пока не известна.

В частности, иски касались решений Высшего совета правосудия от 20 августа, которыми совет отказал удовлетворить ходатайства на тот момент заместителя Генерального прокурора Сергея Кизя о временном отстранении судей Погрибниченко и Шепитко в связи с привлечением их к уголовной ответственности.

Напомним, 2 августа Вовку, и судьям Погрибниченко и Шепитко вручили подозрения во вмешательстве в работу Высшей квалификационной комиссии судей и других возможных преступлениях.

В подозрениях также говорилось о превышении власти, мошенничестве, служебном подлоге и халатности, незаконном препятствовании митингам, постановлении заведомо неправосудных решений, предложениях или даче взятки, вмешательстве в работу автоматического документооборота суда.

Как сообщалось, 26 июля руководитель Управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк заявил, что прокуратура в рамках расследования уголовного производства по делам Майдана подготовила сообщения о подозрении двум руководителям и двум судьям ОАСК по фактам вмешательства в деятельность Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) и организации принятия заведомо неправосудных решений.

В свою очередь, судьи ОАСК пожаловались на НАБУ в Высший совет правосудия.

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Источник: korrespondent.net