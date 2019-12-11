Стратегический план применения ВСУ открыли для ГБР

Госбюро расследований получило разрешение суда на временный доступ к Стратегическому плану применения ВСУ и других составных сил обороны отпора вооруженной агрессии, который относится к документам под грифом "Особой важности". Об этом говорится в решении Печерского районного суда от 31 октября 2019 года, сообщает Liga.net.

liga.net

Доступ к стратегическому плану предоставлен ГБР для досудебного расследования по делу №62019000000000683 о "совершении возможных неправомерных действий" руководством страны при принятии решения о совершении 25 ноября 2018 года перехода кораблей ВМС (катеров Бердянск, Никополь и буксира"Яни Капу) из Черного в Азовское море через Керченский пролив, "что привело к тяжелым последствиям".

Ранее сегодня сообщалось, что Трамп запретил публиковать заявление о конфликте в Керченском проливе.

Также освобожденный моряк рассказал об атаке в Керченском проливе. Андрей Эйдер рассказал, как во время нападения на украинские корабли летели снаряды, как он получил ранение и как российские врачи к нему относились.

Напомним, 7 сентября Украина и Россия провели обмен удерживаемыми лицами по формуле "35 на 35".

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net