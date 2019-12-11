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12. 11. 2019

Лукашенко впервые за долгое время поехал в ЕС

Лидер Беларуси Александр Лукашенко во вторник, 12 ноября, посещает Австрию. Это его первый официальный визит за более, чем три года в страну ЕС, сообщает Euractiv.

Лукашенко встретится с президентом Австрии Александром ван дер Белленом во время своего первого официального визита в страну, который проходит после поездки предыдущего канцлера Австрии Себастьяна Курца в Беларусь в марте.

Последний раз Лукашенко посещал ЕС в 2016 году. Тогда он приехал в Италию и Ватикан после того, как ЕС отменил большинство санкций против него, введенных с целью помочь укреплению прав человека.

С 2016 года Лукашенко неоднократно приглашали посетить ЕС, но до сих пор он отклонял эти приглашения.

Австрия – один из крупнейших источников прямых иностранных инвестиций в Беларуси после России.

Лукашенко был в Австрии с частным визитом в 2002 году, когда приехал покататься на лыжах с семьей.

В последние годы Запад и Беларусь стремились улучшить отношения, в то время как Кремль настаивал на тесных отношениях между Москвой и Минском.

Ранее сообщалось, что  Лукашенко решил подписать соглашения с Евросоюзом об упрощении выдачи виз и об реадмиссии.

А недавно Лукашенко рассказал, как "рубит окна" в разные страны. Он заявил, что видит свою внешнеполитическую роль в том, чтобы проложить дорогу туда, куда после него придет торговля.

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Источник: korrespondent.net
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