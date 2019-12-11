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12. 11. 2019

Первый этап разведения в Петровском завершен

В штабе Операции Объединенных сил во вторник, 12 ноября, констатировали окончание первого этапа разведения войск на участке в районе Богдановки и Петровского Донецкой области. Об этом сообщил начальник пресс-центра штаба ООС Андрей Агеев, пишет УНИАН.

"В рамках выполнения мероприятий в рамках разведения на участке №3 в районе населенных пунктов Петровское - Богдановка сегодня, 12 ноября, в 12.00 завершились третьи сутки, во время которых 42 военных, 48 единиц стрелкового оружия и 3 единицы БМП изменили тактическое положение", - заявил он.

Агеев добавил, что в течение суток украинская сторона проинформирует ОБСЕ через МИД о выполнении первого этапа разведения сил и средств.

Кроме того, по его словам, за эти сутки представители ОБСЕ проведут проверку, верификацию принятых мер.

"Уже на следующий день, то есть завтра, 13 ноября, с 12.00 начнется практическая фаза разминирования участка", - добавил он, отметив, что, по сообщению ОБСЕ, мероприятия проходят в зеркальном порядке.

Ранее о завершении отвода войск заявили в "ДНР". Как известно, процесс начался 9 октября.

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Источник: korrespondent.net
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