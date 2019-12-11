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12. 11. 2019

Пираты ограбили итальянский корабль в Мексиканском заливе

В Мексиканском заливе пираты совершили нападение на итальянский вспомогательный корабль Remas и ограбили его команду из 35 человек. Об этом сообщает информагентство Adnkronos во вторник, 12 ноября.

Отмечается, что две группы из 7-8 вооруженных людей на катерах захватили судно и открыли стрельбу на его борту. Один моряк получил пулевое ранение в колено, еще один получил удар тупым предметом по голове. Пираты ограбили членов команды и "унесли с собой все, что смогли".

На борту корабля находился сотрудник мексиканского торгового флота. Он сообщил о случившемся местным властям. Они выделили итальянскому судну военный корабль и сопроводили его в ближайший порт, где пострадавшие сошли на берег для оказания помощи.

Напомним, 4 ноября были захвачены в заложники четыре члена экипажа греческого танкера Elka Aristotle неустановленными вооруженными лицами у берегов Того. Среди захваченных – два филиппинца, один грек и один грузин.

В тот же день пираты захватили норвежский сухогруз MV Bonita у берегов Бенина и похитили девятерых членов экипажа.

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Источник: korrespondent.net
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