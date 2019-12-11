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12. 11. 2019

Рыбак отбился от напавшего на него двухметрового крокодила

В Австралии 54-летний рыбак вступил в схватку с огромным крокодилом и победил, сообщает портал 9News.

Крег Дикманн 10 ноября отправился на рыбалку на побережье полуострова Кейп-Йорк, штат Квинсленд, где неожиданно подвергся нападению огромного крокодила. Животное выскочило из воды и укусило мужчину за ногу. Потом рептилия схватила рыбака за руку и попыталась утащить под воду. Однако человек сумел отбиться от крокодила, ткнув его в глаз.

Рейнджер получил серьезные травмы, но сумел самостоятельно добраться до туристической станции и связаться со спасателями. Парамедики и представители воздушной медицинской службы на вертолете доставили Дикманна в госпиталь.

Глава службы экстренной медпомощи Квинсленда Уоррен Мартин отметил, что крокодил нанес  рыбаку очень серьезные травмы и удивительно, что пострадавший выжил. Также Мартин добавил, что это первый случай за семь лет его работы, когда рептилия набросилась на человека в этом районе.

Врачи отметили, что Крег Дикманн чувствует себя удовлетворительно.

Ранее сообщалось, что 11-летняя девочка смогла спасти свою подругу, которую схватил крокодил и потащил под воду. Также в Австралии местный житель перепутал огромного крокодила с бревном и едва не лишился мужского достоинства.

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Источник: korrespondent.net
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