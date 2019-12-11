Айдаровец рассказал о допросе в СБУ по делу 2014 года

Бывший командир штурмовой роты батальона Айдар Игорь Лапин, которого вчера допрашивали в Управлении СБУ Волынской области по "начатому полицией в 2014 году уголовному производству по ч. 3 ст. 258 УК" о событиях лета 2014 года под Луганском, рассказал в Facebook о сути допроса и выложил в документальные фото и видео.

По словам Лапина, речь шла "о деле так называемой гибели граждан России, которые погибли и были ранены в бою под Луганским аэропортом".

Айдаровец сообщил, что 20 июля 2014 года его добробат получил приказ прорвать блокаду в ЛАП. Им навстречу вышли десантники 80-й бригады, который удерживали территорию аэропорта. Приказ выполнили, причем взяли в плен около 12 "бандитов, наемников РФ и оккупантов", которых "отправили наверх, за террикон, где были медики".

Лапин говорит, что отдал свою ампулу буторфанола (сильнодействующий анальгетик для раненых в зоне АТО/ООС, - ред.), чтобы медик уколол одного из пленных, который "сильно кричал" из-за ранения.

Айдаровец добавил, что позднее этот человек умер в больнице, и добавил в свой пост фото изъятых во время боя документов (есть в открытом доступе).

"После этого эксгумацию тела проводили, не знаю, по чьему заявлению в рамках какого уголовного дела. Тем не менее, тело передали на оккупированную территорию, ну и там из него сделали, вероятно, великомученника. На сегодняшний день у нас есть уголовное дело за убийство граждан РФ (кстати, из Москвы) - и дергают моих ребят... Сегодня я также был на допросе в СБУ, давал показания, слава богу, в качестве свидетеля", - рассказал ветеран.

СБУ сообщила, что допросы проводятся по делу о "создании террористической группы или террористической организации".

Ранее заместитель генпрокурора - главный военный прокурор Виктор Чумак сообщил, что военная прокуратура начала расследование событий в Иловайске.

Напомним, в августе 2019 года Генштаб ВСУ уточнили число погибших военных в боях за Иловайск в августе 2014 года. Потери составили 220 военных, еще 40 пропали без вести и 13 военнослужащих до сих пор находятся в плену.

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Источник: korrespondent.net