На Волыни семья отравилась неизвестным веществом, один погибший

В селе Яромель Киверцевского района Волынской области неизвестным веществом отравились супруги и их ребенок. Мужчина умер в больнице, женщина находится в тяжелом состоянии. Об этом во вторник, 12 ноября, сообщает пресс-служба полиции области.

Отмечается, что накануне односельчане обнаружили в доме по месту жительства супружескую пару без сознания. Вместе с малолетним ребенком пострадавшие были госпитализированы.

По данным полиции, в тот же день мужчина скончался в больнице. С целью окончательного установления причин смерти тело направили на проведение судебно-медицинской экспертизы.

По факту смерти мужчины было начато расследование.

В полиции не исключают, что семья могла отравиться грибами или суррогатным алкоголем.

Тем временем, директор по информационно-аналитической работе КП Луцкая городская клиническая больница Андрей Смольянинов, сообщил УНИАН, что мужчина и женщина, которые вчера были доставлены в больницу, отравились неизвестным веществом.

"По клинике это совершенно не похоже на отравление грибами. Пациенты были доставлены в бессознательном состоянии в отделение детоксикации острых отравлений и диализа, где проводилась интенсивная терапия. Несмотря на это, мужчина ночью скончался. Женщина на утро пришла в сознание. Сейчас она продолжает получать интенсивную терапию", - рассказал Смольянинов.

По его словам, женщина находится в тяжелом состоянии. Врачи пока не дают никаких прогнозов относительно ее выздоровления. Как сообщили в Волынском областном детском территориальном медицинском объединении, в данный момент семимесячный младенец находится у них на лечении.

Ранее в США 11 человек отравились химическим веществом в ресторане. Инцидент произошел в четверг вечером во время уборки помещения с помощью чистящего средства Super 8.

А в Нидерландах и Германии пять человек умерли от колбасы. Люди стали жертвами листериоза - бактериальной инфекции. Также десятки покупателей этой колбасы заболели.

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Источник: korrespondent.net