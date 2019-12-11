Рада намерена легализировать добычу янтаря

Верховная Рада на заседании во вторник, 12 ноября, в первом чтении поддержала 342 голосами законопроект, регулирующий добычу янтаря.

Документ дополняет Уголовный кодекс Украины статьей 240, согласно которой незаконная добыча, сбыт, приобретение и перевозка янтаря наказываются штрафом от 3 до 10 тысяч необлагаемых минимумов доходов (51 тыс. - 17 тыс. гривен). Также может применяться мера в виде ограничения свободы на срок от 3 до 6 лет или лишения свободы на тот же срок с конфискацией имущества.

Те же действия, совершенные повторно или в крупных размерах, или на территориях или объектах природно-заповедного фонда, наказываются лишением свободы на срок от 4 до 7 лет с конфискацией имущества.

Содействие должностного лица с использованием служебного положения наказывается лишением свободы на срок от 5 до 8 лет с конфискацией имущества. Вышеперечисленные действия, которые повлекли тяжкие последствия (ущерб более 85 тыс. гривен), наказываются лишением свободы на срок от 5 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет.

Кроме того, законопроект предлагает урегулировать отношения по пользованию недрами с целью добычи янтаря, прекращение незаконной добычи янтаря, рост уровня жизни населения в местах добычи янтаря, обеспечение охраны окружающей природной среды и рекультивации земель.

Как сообщалось, Кабмин принял ряд решений, в том числе законопроекты о легализации добычи янтаря и игорного бизнеса.

Позже в Кабмине раскрыли предложения по добыче янтаря. Экспорт необработанного янтаря хотят запретить, а за его контрабанду ввести уголовную ответственность.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net