Три человека погибли в ДТП на Черкащине

На дороге от Каменки до Смелы Черкасской области произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает Сміла.UA во вторник, 12 ноября.

Инцидент произошел накануне, около 22:00. Житель Каменского района, 34года, на автомобиле ЗАЗ Славута ехал из Каменки в Смелу, но не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовым автомобилем Mercedes-Benz Atego, которым управлял житель Ватутино.

В результате ДТП водитель Славуты и двое его пассажиров погибли на месте от полученных телесных повреждений. Водитель Мерседеса сам вызвал полицию и скорую.

Личности погибших пассажиров устанавливаются.

Напомним, что ранее на Запорожье авто влетело в жилой дом, два человека погибли. Водитель не справился с управлением и снес забор вокруг жилого дома. Спасатели с помощью гидравлического инструмента извлекали тела погибших из сплющенного авто.

Также сообщалось, что на Львовщине в аварию попал школьный автобус, много пострадавших. В больницу доставлены шестилетний мальчик, пассажир автомобиля Opel, и девять пассажиров автобуса Школярик.

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Источник: korrespondent.net