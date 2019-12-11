В Украине перезахоранивают радиоактивные отходы

Объединение Радон начало работы по изъятию и перезахоронению радиоактивных отходов (РАО) из пунктов захоронения отходов дезактивации (ПЗОД). Первый пилотный проект осуществляют в пункте Пески-1 на Киевщине. Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства по управлению зоной отчуждения.

"Во время реализации проекта международной технической помощи были проанализированы 47 пунктов захоронения отходов дезактивации, расположенных за пределами зоны отчуждения в Черниговской, Киевской и Житомирской областях. Техническое решение для Пески-1 подготовлено как пилотный проект, поскольку объект был признан одним из 9 наиболее потенциально опасных", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на 11 ноября из Песков-1 изъяты 63508 кг РАО, они загружены в 100 бегов (емкостей). Путем измерения спектрометрических характеристик проб проведена их характеризация.

"На следующей неделе запланировано начало работ по перевозке РАО в пункт захоронения радиоактивных отходов Буряковка ГСП ЦПОРО, расположенный в пределах зоны отчуждения", - сообщил генеральный директор Радона Игорь Буксанчук.

Ранее в рамках этого проекта Радон получил оборудование для детальной характеризации ПЗОД и извлечения из них РАО: мобильное и портативное устройство для радиологических измерений, оборудование для извлечения и транспортировки РАО, а также средства связи и индивидуальной защиты.

Ранее сообщалось, что Украина подписала с НАТО контракты по радиоактивным отходам. Проект будет реализовываться 18 месяцев, а его суммарная стоимость составляет 1,5 млн евро.

Напомним, в Житомирской области ядерный могильник на объекте Вакуленчук ликвидируют за деньги НАТО.

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Источник: korrespondent.net