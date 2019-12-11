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12. 11. 2019

Зеленский узаконил борьбу с контрафактом

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно защиты прав интеллектуальной собственности во время перемещения товаров через таможенную границу", который 17 октября приняла Верховная Рада, сообщает пресс-служба ОП.
 
 
Нововведениями украинское законодательство пытается приблизиться в сфере защиты интелектуальной собственности к стандартам ЕС. Это является обязательным пунктом в рамках Договора об ассоциации между Евросоюзом и Украиной.
 
"Реализация закона усилит борьбу с контрафактными товарами, ускорит их перемещение через таможенную границу Украины, будет способствовать развитию международной торговли и повышению инвестиционной привлекательности Украины", - заявили в ОПУ.
 
Благодаря этому закону в Таможенном кодексе Украины появятся определения терминов "контрафактные товары", "пиратские товары", "товары, которые подозреваются в нарушении права интеллектуальной собственности".
 
Также закон установил особенности приостановления таможенного оформления и уничтожения небольших партий товаров, которые пересылаются через таможенную границу в международных почтовых и экспресс-отправлениях. Документ вступает в силу со следующего дня после его опубликования.
 
Напомним, Зеленский подписал изменения в госбюджет-2019.

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Источник: korrespondent.net
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