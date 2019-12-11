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12. 11. 2019

Купленную на барахолке вазу продали за солидную сумму

Житель Великобритании на блошином рынке купил китайскую желтую расписную вазу за один фунт стерлингов и выставил ее на онлайн-аукцион eBay за символическую сумму, пишет The Sun.

Мужчина совсем не ожидал, что на него посыплются предложения о покупке за гораздо большие деньги.

Тогда британец снял предмет с аукциона и отнес его к оценщикам из аукционного дома Sworders Fine Art Auctioneers. Эксперты заявили, что вазу, скорее всего, делали специально для китайского императора Цяньлуна из династии Цин, который правил страной с 1735 по 1796 годы.

Специалисты оценили старинную вещь в 80 тысяч фунтов.

Ваза была вновь выставлена на аукцион и ее приобрел покупатель из Китая за 380 тысяч фунтов стерлингов.

Cмотрите фотогалерею: Купленную на барахолке вазу продали за солидную сумму

Довольный сделкой продавец заявил, что полученную сумму потратит на образование своей дочери.

Ранее в Париже на аукцион выставили метеорит весом 364 кг. А картину флорентийского художника XIII века Чимабуэ на аукционе продали за 24 млн евро.

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Источник: korrespondent.net
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