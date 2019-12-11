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12. 11. 2019

В Мининфраструктуры рассказали, какие аэропорты реконструируют

В 2020 году Кабмин планирует начать реконструкцию аэропортов Днепр, Мукачево и Измаил. Об этом на презентации планов Мининфраструктуры на ближайшие пять лет заявил глава ведомства Владислав Криклий, передает ЦТС во вторник, 12 ноября.

По словам Криклия, в концессию планируют передать аэропорты Херсон, Черновцы, Запорожье. Он добавил, что ситуацию по Львову изучают.

Министр подчеркнул, что цель правительства - повышение авиамобильности населения Украины с 5% до 15%.

Напомним, что ранее Кабмин одобрил привлечение кредита Европейского инвестиционного банка в размере 450 млн евро для развития трансъевропейской транспортной сети.

Ранее Мининфраструктуры показало, на что потратят рекордные 74 млрд гривен. По сравнению с текущим годом, в следующем расходы на инфраструктуру вырастут более чем на треть.

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Источник: korrespondent.net
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