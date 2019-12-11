Рада приняла антирыночный закон об электроэнергии - нардеп

Верховная Рада на заседании во вторник, 12 ноября, 295 голосами приняла за основу законопроект №2233 О внесении изменения в Закон Украины О рынке электрической энергии.

Перед голосование нардеп от Европейской солидарности Ирина Геращенко заявила, что законопроект противоречит директивам Евросоюза.

"Мы ожидали, что будет реакция на вопрос от нашей фракции, как этот законопроект коррелируется с директивами Европейского Союза. Мы не услышали об этом ни слова", – заявила Геращенко.

Против законопроекта также выступили во фракции Батькивщина. По словам заместителя председателя комитета ВР по энергетике Алексей Кучеренко, против этого законопроекта выступают европейские партнеры Украины.

"Этот законопроект нельзя назвать о внесении изменений в закон о рынке электроэнергии. Он об отмене рынке электроэнергии, так правильно назвать... Меня очень удивило, когда премьер-министр, который был на этом заседании, сказал, что, по его информации, Еврокомиссия и евроенергетическое сообщество поддерживают этот законопроект. Это полная ерунда. Есть абсолютно обратной отзыв, подписан он господином Копачем (секретарем европейского Энергетического сообщества)", – заявил нардеп.

Ранее против данного законопроекта выступили Американская торговая палата, Первая энергетическая ассоциации Украины, Европейская Бизнес Ассоциация и Ассоциации энергетики Украины.

Энергетики отмечают, что принятие закона отменяет реформу энергорынка и может помешать синхронизации украинской энергосистемы с европейской.

Отметим, принятый законопроект предусматривает возможность временного регулирования цен на рынке электроэнергии.

Напомним, в Раде ранее появился законопроект о запрете импорта электроэнергии из России.

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Источник: korrespondent.net