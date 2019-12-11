Рада приняла антирыночный закон об электроэнергии - нардеп

Верховная Рада на заседании во вторник, 12 ноября, 295 голосами приняла за основу законопроект №2233 О внесении изменения в Закон Украины О рынке электрической энергии.
"Мы ожидали, что будет реакция на вопрос от нашей фракции, как этот законопроект коррелируется с директивами Европейского Союза. Мы не услышали об этом ни слова", – заявила Геращенко.
Против законопроекта также выступили во фракции Батькивщина. По словам заместителя председателя комитета ВР по энергетике Алексей Кучеренко, против этого законопроекта выступают европейские партнеры Украины.
"Этот законопроект нельзя назвать о внесении изменений в закон о рынке электроэнергии. Он об отмене рынке электроэнергии, так правильно назвать... Меня очень удивило, когда премьер-министр, который был на этом заседании, сказал, что, по его информации, Еврокомиссия и евроенергетическое сообщество поддерживают этот законопроект. Это полная ерунда. Есть абсолютно обратной отзыв, подписан он господином Копачем (секретарем европейского Энергетического сообщества)", – заявил нардеп.
Ранее против данного законопроекта выступили Американская торговая палата, Первая энергетическая ассоциации Украины, Европейская Бизнес Ассоциация и Ассоциации энергетики Украины.
Энергетики отмечают, что принятие закона отменяет реформу энергорынка и может помешать синхронизации украинской энергосистемы с европейской.
Отметим, принятый законопроект предусматривает возможность временного регулирования цен на рынке электроэнергии.
Напомним, в Раде ранее появился законопроект о запрете импорта электроэнергии из России.
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Источник: korrespondent.net
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