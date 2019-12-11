Польша снова задержала украинца из базы Интерпола

В пункте пропуска Корчова во вторник, 12 ноября, польские пограничники задержали 49-летнего гражданина Украины по "красной" ноте Интерпола по запросу США, сообщает Укринформ.

"Гражданин задержан на пункте пропуска Корчова в четыре утра, когда он пытался пересечь границу", - сообщила пресс-секретарь Бещадского отдела пограничной службы Польши Эльжбета Пикор.

По ее словам, американские правоохранители уже пять лет разыскивают этого гражданина Украины, который подозревается в мошенничестве и подделке документов для получения американских виз.

Согласно процедуре польские пограничники его задержали и передали полиции, а дальнейшую судьбу украинца решит суд.

"Красная" нота означает высокий уровень международного розыска и свидетельствует о том, что разыскиваемая лицо является опасным преступником.

Напомним, ранее ветеран АТО Игорь Мазур был задержан на границе в Польше 9 ноября. В МИД Польши уточнили, что польские пограничники задержали Мазура согласно правилам Интерпола. Позже стало известно, что на время ожидания и рассмотрения экстрадиционного запроса он передан на поруки генерального консула Украины в Люблине.

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Источник: korrespondent.net