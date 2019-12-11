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12. 11. 2019

Российские спецслужбы "заслали" в ВСУ крымчанина - СБУ

Контрразведка СБУ заявила о предотвращении информационной спецоперации ФСБ по дискредитации украинской армии. Об этом сообщила пресс-служба СБУ во вторник, 12 ноября.

"Оперативники спецслужбы установили, что российские кураторы планировали распространить в медиапространстве фейковые материалы о якобы низком моральном состоянии ВСУ. Для этого ФСБ планировала использовать украинского воина-десантника, который уже находился в поле зрения военной контрразведки СБУ", - говорится в сообщении.

Военный из состава десантно-штурмовых войск в 2018 году поступил на службу по контракту в ВСУ, прибыв с территории временно аннексированного Крыма.

Правоохранители выяснили, что мужчина после оккупации получил паспорт РФ, в 2016 году принял российскую присягу и был отправлен в Сирию защищать "русский мир". Именно на Ближнем Востоке началось его сотрудничество с ФСБ: решили использовать его украинское происхождение для участия в спланированной специальной операции по дискредитации военно-политического руководства Украины и боевых возможностей украинской армии.

По замыслу кураторов, после вступления в ВСУ военный должен был дезертировать из украинской армии. Его "разоблачительные" выступления планировались на российских телеканалах и пропагандистских СМИ.

Оперативники СБУ прервали операцию ФСБ и задержали дезертира при попытке пересечения административной границы с Крымом. При осмотре у мужчины изъято документы об участии в боевых действиях на востоке Украины.

Сейчас бывший военный находится под стражей, все детали его сотрудничества со спецслужбами РФ будет устанавливать следствие.

Cмотрите фотогалерею: Российские спецслужбы "заслали" в ВСУ крымчанина - СБУ

Напомним, что ранее СБУ разоблачила схему финансирования жителей ОРДЛО. При содействии сотрудников управлений пенсионного фонда, труда и соцзащиты населения, а также работников банков, мужчина оформлял документы на жителей ОРДЛО.

Также сообщалось, что ФСБ пыталась завербовать жителя Чернигова. Мужчину, во время его поездки в Россию, заставили дать письменное обязательство, однако по возвращению на родину он сдался правоохранителям.

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Источник: korrespondent.net
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