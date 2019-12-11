Дело бронежилетов: в Минобороны удивлены арестом чиновника

В Министерстве обороны удивлены избранной мерой пресечения в виде содержания под стражей одному из чиновников ведомства, которого подозревают в закупке некачественных бронежилетов по завышенным ценам. Об этом во вторник, 12 ноября, сообщает пресс-служба Минобороны.

Речь идет о генерал-майоре, начальнике главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Дмитрии Марченко, которого накануне суд арестовал с правом внесение залога.

"Вызывает недоумение тот факт, что Дмитрию Марченко была избрана именно такая мера пресечения, несмотря на то, что он не скрывался и сотрудничал со следствием", – отметили в министерстве, добавив, что он является боевым офицером и позитивно характеризуется по службе, и его хотели взять на поруки несколько нардепов.

В Минобороны также отметили, что заинтересованы в объективном и компетентном расследовании дела относительно закупки бронежилетов.

Напомним, Дмитрий Марченко был арестован 11 ноября с правом внесения залога.

Ранее ГБР изъяло 11 тысяч бракованных бронежилетов, закупленных Минобороны. Также ведомство опубликовало разговоры чиновников Минобороны о закупке бракованных бронежилетов для армии.

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Источник: korrespondent.net