На Херсонщине химику оторвало пальцы из-за эксперимента

В Херсонской области житель села Веселое, 65-летний пенсионер и в прошлом учитель химии получил тяжелые травмы после эксперимента, сообщает 12 ноября Новий день.

В районной больнице, куда отвезли мужчину, сразу же положили пациента в реанимацию. У него отрубило 3 пальца на кисти, ранило руку и предплечья.

Выяснилось, что пенсионер вычитал в интернете рецепт изготовления взрывчатки из химического удобрения из доступных средств домашней аптечки. Когда встряхнул стеклянную емкость, адская смесь взорвалась. Мужчине еще повезло, что большая часть осколков застряла в деревянном полу, а не ушла в рикошет - иначе ранений в «изобретателя» добавилось бы.

Раненый утверждает, что не собирался кого-то подрывать или продавать "конечный продукт" - экс-преподаватель химии просто решил проверить, правдива ли информация в интернете.

"Мне просто было интересно", - пояснил он.

Впрочем, полиция квалифицирует произошедшее как несчастный случай. Поэтому о привлечении химика-любителя к уголовной ответственности речь пока не идет.

Напомним, в Луцке мужчина пострадал при взрыве в квартире многоэтажки.

Ранее в Киеве на Троещине школьник из-за скуки кинул гранату в классе и выкрикнул: "Ложись!". К счастью граната оказалась учебной.

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Источник: korrespondent.net