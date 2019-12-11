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12. 11. 2019

На Херсонщине химику оторвало пальцы из-за эксперимента

В Херсонской области житель села Веселое, 65-летний пенсионер и в прошлом учитель химии получил тяжелые травмы после эксперимента, сообщает 12 ноября Новий день.
 
В районной больнице, куда отвезли мужчину, сразу же положили пациента в реанимацию. У него отрубило 3 пальца на кисти, ранило руку и предплечья.
 
Выяснилось, что пенсионер вычитал в интернете рецепт изготовления взрывчатки из химического удобрения из доступных средств домашней аптечки. Когда встряхнул стеклянную емкость, адская смесь взорвалась. Мужчине еще повезло, что большая часть осколков застряла в деревянном полу, а не ушла в рикошет - иначе ранений в «изобретателя» добавилось бы. 
 
Раненый утверждает, что не собирался кого-то подрывать или продавать "конечный продукт" - экс-преподаватель химии просто решил проверить, правдива ли информация в интернете. 
 
"Мне просто было интересно", - пояснил он.
 
Впрочем, полиция квалифицирует произошедшее как несчастный случай. Поэтому о привлечении химика-любителя к уголовной ответственности речь пока не идет.
 
Напомним, в Луцке мужчина пострадал при взрыве в квартире многоэтажки.
 
Ранее в Киеве на Троещине школьник из-за скуки кинул гранату в классе и выкрикнул: "Ложись!". К счастью граната оказалась учебной.

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Источник: korrespondent.net
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