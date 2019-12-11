Разворованный миллиард. Новое дело НАБУ

В 2014 году с началом войны на Донбассе и резким падением гривны Национальный банк активно раздавал кредиты рефинансирования проблемным банком.

Получил 1,2 миллиарда гривен от Нацбанка и VAB Банк аграрного бизнесмена Олега Бахматюка. Деньги банку выделили в октябре 2014 года, а уже 21 ноября 2014 года НБУ признал VAB Банк неплатежеспособным и ввел в него временную администрацию. В марте 2015 года финучереждение окончательно ликвидировали. Но вопросы к нему остались, особенно по выделению стабилизационного кредита. Теперь НАБУ начала их задавать.

Суть дела

Дело VAB Банка и Бахматюка НАБУ начало расследовать в октябре 2016 года. Гарантией возврата кредита в 1,2 миллиарда гривен должны были стать активы банка - коммерческая недвижимость в Киеве и Харькове, а также имущество владельцев учреждения. Однако, как оказалось, это имущество не покрывало полученную сумму рефинансирования.

Детективы НАБУ выяснили, что в банке подделали выводы о стоимости имущества, которым обеспечивался кредит, показав завышенные цифры. Банк также не предоставил НБУ программу финансового оздоровления - детальный план использования кредита для дальнейшей работы учреждения. Без этой программы Нацбанк якобы не имел права предоставлять заем.

Если провести параллель с обычным заемщиком, то выглядит так, будто банк дал огромный кредит человеку без справки о доходах, а в качестве гарантии предоставили комнату в общежитии, оцененную миллионом долларов.

Кого задержали

Всего детективы НАБУ по этому делу задержали семь человек. Это бывшие и действующие должностные лица Национального банка Украины, VAB Банка и частных компаний, связанных с конечными бенефициарами этого банка.

Самая “крупная рыба” среди задержанных - недавно назначенный вместо Владимира Лавренчука председатель правления Райффайзен Банка Аваль (РБА) Александр Писарук. Писарук в 2014—2015 годах был первым заместителем главы НБУ Валерии Гонтаревой. Он отвечал за банковский надзор.

Реакция

Из-за действий НАБУ председатель Национального банка Яков Смолий прервал служебную заграничную командировку и экстренно вернулся в Украину. В Нацбанке возмущены вручением подозрения Писаруку.

В НБУ назвали Писарука профессиональным банкиром "с безупречной репутацией, которую оценили и в МВФ, где он работал последние три года, и в международном и отечественном банковском сообществе". Также регулятор добавил, что решения в Нацбанке принимаются коллегиально, что исключает определяющее влияние одного человека на процесс принятия таких решений.

Бывшая глава Нацбанка Валерия Гонтарева и вовсе назвала действия НАБУ террором. По ее мнению, детективы подозревают в преступлении не тех людей. “Беспредел и террор крепчает! Рефинансирования VAB банку выдавалось под отток депозитов физ лиц и только на выдачу сумм в пределах гарантированной суммы Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Так что это просто очередная месть!”, - заявила она.

Олег Бахматюк, который сейчас находится не в Украине, заявил, что в деле VAB Банка задержали сотрудников его агрохолдинга Укрлендфарминг.

Бахматюк написал открытое заявление президенту Владимиру Зеленского по поводу обысков и задержаний сотрудников. Он призвал президента вмешаться.

Бахматюк утверждает, что неоднократно делал предложения Фонду гарантирования вкладов и НБУ решить вопрос с задолженностью банка и заплатить 8 миллиардов гривен в бюджет.

“В последний раз мы свое предложение официально озвучили 27 октября, а вчера были проведены следственные действия, обыски, задерживаются наши сотрудники по давно исследованным фактам. Фактически НАБУ берет на себя полноту власти назначать виновных, а не проводить уголовный процесс”, — заявил экс-владелец VAB банка.

Он добавил, что будет защищать компанию в международных судах.

Чем известен Бахматюк

Бахматюк - один из крупнейших украинских агропредпринимателей. Его холдинг входит в первую пятерку сельхозкомпаний с земельным банком в 500 тысяч гектаров. Специализация холдинга- выращивание кукурузы, подсолнечника, пшеницы, рапса, сои. В его собственности - комбикормовый завод "Весна 21", который занимает 6,5% на рынке комбикормов. Крупного рогатого скота у Бахматюка 68 тысяч голов.

У предпринимателя также есть пять семенных заводов, 16 зернохранилищ и 216 горизонтальных хранилищ. В его собственности также самый крупный элеватор Украины — Степановский и сахарные заводы Райз и Стебницкое горно-химическое предприятие Полиминерал.

Бахматюк владел двумя банками - VAB и Финансовая инициатива. Оба были признаны неплатежеспособными.

"Я уверен, что история даст оценку главе Нацбанка, которая нанесла больший вред экономике нашего государства, чем Путин", - заявлял Бахматюк в мае 2019 года, уже после победы Владимира Зеленского на выборах.

По запросу МВФ?

Возврат средств в общей сумме 15 миллиардов долларов из обанкротившихся банков, в частности из национализированного Приватбанка, является одним из требований МВФ. Ранее Государственное бюро расследований объявило во всеукраинский розыск олигарха, собственника железорудной компании Ferrexpo Константина Жеваго, которого подозревают в растрате 2,5 миллиардов гривен принадлежавшего ему банка Финансы и Кредит.

Источник: korrespondent.net