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12. 11. 2019

В Польше нашли тела украинцев в морозильной камере

В Лодзинском воеводстве Польши обнаружили тела двух украинцев в холодильной камере для хранения фруктов, сообщает 12 ноября RMF24.
 
Как сообщила представитель полиции Агата Кравчик, в воскресенье дежурный офицер получил сообщение об обнаружении трупов двух мужчин на фруктовом складе в Садковице.
 
Информацию предоставил владелец хранилища, который нашел тела граждан Украины в возрасте 28 и 46 лет в бескислородной холодильной камере.
 
Оба погибших жили на территории хозяйства, где произошел инцидент, но пока не установлено, при каких обстоятельствах они оказались в холодильной камере – помещении с контролируемой анаэробной средой. Войти в него означает подвергнуть себя смертельной опасности.
 
Правоохранители осмотрели место происшествия, допросили свидетелей и сообщили в посольство Украины.
 
Расследование дела ведет районная прокуратура города Рава Мазовецка.
 
Ранее сообщалось, в Польше за полтора года умерли почти 800 украинцев.
 
А  в июне в Польше погибли четыре гражданина Украины – жители села в Ровенской области. По неизвестным причинам водитель Opel Astra не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево.

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Источник: korrespondent.net
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