РФ и ЕС отреагировали на завершение отвода войск

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ подтвердила завершение процесса отвода войск в районе Петровского. Россия приветсвует окончание процесса, сообщил во вторник, 12 ноября, полпред России на переговорах в Минске Борис Грызлов, пишет ТАСС.

"Россия приветствует заявление СММ ОБСЕ, прозвучавшее в ходе заседания Контактной группы о том, что стороны завершили процедуры по разведению сил и средств в Петровском", - сказал он.

Полпред РФ напомнил, что Станица Луганская, Золотое и Петровское - это только три пилотных участка.

"На фоне деэскалации на этих участках обстановка на остальной линии соприкосновения не улучшается. Наблюдатели ОБСЕ фиксируют обстрелы, причем преимущественно со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Недавние обстрелы со стороны ВСУ в направлении жилого сектора в районах Горловки и Ясиноватой представляли особую опасность для мирных граждан. Подобные инциденты требуют разбирательства и наказания виновных", - заявил Грызлов.

Окончание разведения войс также прокомментировали в Евросоюзе, сообщает Deutsche Welle.

"Начало процесса разведения в Петровском, полный отвод сил и техники в Золотом и прогресс в Станице Луганской, включая хорошо продвинувшийся ремонт моста, являются ободряющими сигналами из восточной Украины", - сказала пресс-секретарь верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Майя Косьянчич.

Она подчеркнула, что эти шаги облегчат страдания мирных жителей, проживающих рядом с линией разграничения.

"Украина продемонстрировала конструктивный подход в продвижении имплементации минских соглашений", - добавила представитель внешнеполитической службы ЕС.

Теперь Брюссель ожидает, что Россия тоже проявит инициативу и сделает "положительные шаги", а также использует свое значительное влияние сепаратистов для полного выполнения обязательств, предусмотренных минскими соглашениями, добавила она.

Ранее сегодня о завершении отвода войск в Петровском заявили в штабе ООС и самопровозглашенной "ДНР".